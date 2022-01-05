Следователи установили личность мужчины, разбившегося насмерть в Канищеве

По данным ведомства, погибший — 41-летний местный житель. Он проживал в том доме, в котором произошло происшествие.

Установлена личность мужчины, который выпал из окна 19-го этажа в Канищеве. Подробности привела пресс-служба регионального СУ С. К. России .

По данным ведомства, погибший — 41-летний местный житель. Он проживал в том доме, в котором произошло происшествие.

«По предварительным данным, в его квартире был неисправен замок входной двери. В попытке выбраться из дома, он решил спуститься в квартиру этажом ниже. Однако он сорвался и упал с высоты 19-го этажа», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в сети появилось видео с места трагедии.