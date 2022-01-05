Появилось видео с места гибели мужчины, выпавшего из окна в Канищеве
По данным автора видео, мужчина выпал из окна 19 этажа в доме по улице Бирюзова 6б. Он погиб на месте происшествия.
Появилось видео с места гибели мужчины, выпавшего из окна в Канищеве. Кадры опубликовали в социальных сетях.
По данным автора видео, мужчина выпал из окна 19 этажа в доме по улице Бирюзова 6б. Он погиб на месте происшествия.
На месте работают следователи. Они установили личность погибшего и обстоятельства трагедии.