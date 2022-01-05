Рязанец стал звездой Tik-Tok, прочитав заклинания из «Гарри Поттера»

На кадрах видно, что молодой человек держал в руках пиротехнику и читал заклинания из знаменитого романа.

Рязанец стал звездой Tik-Tok набрал 2,4 миллиона просмотров, прочитав заклинание из «Гарри Поттера». Видео разместили во вторник, 4 января.

На кадрах видно, что молодой человек держал в руках пиротехнику и читал заклинания из знаменитого романа. Все действие происходило в Бутырках. Этот ролик за короткий промежуток времени набрал 2,4 миллиона просмотров в Tik-Tok.

В комментариях многие начали придумывать шуточные названия: «Рязанский Гарри Поттер», «Гарри Поттер и Узник Винобара», «Гарри Поттер и 10 дней новогодних праздников».