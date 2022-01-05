На пожаре в Касимове погибли мать и сын
По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
На пожаре в Касимове погибли мать и сын. Об этом
В пожаре в частном доме на улице Губарева погибли 85-летняя женщина и ее 65-летний сын.
Отмечается, что мужчина злоупотреблял спиртным и курил в доме. По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Следователи проведут проверку на установление обстоятельств пожара. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
Напомним, пожар произошел ночью 5 января.