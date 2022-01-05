На Московском шоссе в массовой аварии пострадала 14-летняя девочка

ДТП произошло во вторник, 4 января, в 17:10 на Московском шоссе около дома № 24-б.

На Московском шоссе в массовой аварии пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 4 января, в 17:10 на Московском шоссе около дома № 24-б.

34-летний водитель на Chevrolet Cruze наехал на стоящий Volkswagen Polo, которым управлял 19-летний водитель. От удара «Поло» отбросило на впереди стоящий Chevrolet Lacetti, за рулем которого был 56-летний водитель.

В результате аварии за медицинской помощью обращалась 14-летняя пассажирка «Фольксвагена».

Проводится проверка.