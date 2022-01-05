Московская железная дорога перешла в усиленный режим работы из-за снегопада

Рабочие непрерывно очищают пути, стрелочные переводы и другую инфраструктуру от снега.

Московская железная дорога перешла в усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом в среду, 5 января, сообщила пресс-служба МЖД.

Рабочие непрерывно очищают пути, стрелочные переводы и другую инфраструктуру от снега.

«В настоящее время на линии выведено максимальное число единиц спецтехники с начала зимы — 127 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению. Кроме того, в уборке снега задействовано более 2,5 тысяч железнодорожников», — говорится в релизе.

Работы продолжатся и ночью. В случае ухудшения погодных условий, МЖД привлечет дополнительные силы.