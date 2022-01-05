Фестиваль ледяных скульптур в Рязани продлится до 7 января

До пятницы рязанские скульпторы будут создавать объекты на глазах рязанцев.

Фестиваль ледяных скульптур в Рязани продлится до 7 января. Об этом в среду, 5 января, сообщил губернатор Николай Любимов на личной странице « Вконтакте ».

До пятницы рязанские скульпторы будут создавать объекты на глазах рязанцев.

«Скульптуры еще в процессе создания, и мастера не открывают своих задумок, сохраняют интригу. Но уже сейчас это завораживающее и удивительное зрелище, которому, безусловно, стоит уделить свое время. Приходите посмотреть на волшебство, голосуйте за понравившуюся скульптуру — ее авторы на подведении итогов фестиваля получат приз зрительских симпатий», — говорится в сообщении губернатора.

Напомним, фестиваль проходит на Лыбедском бульваре. В командах работают Раиса Лысенина и Сергей Горлов, Василий и Полина Горбуновы, Николай и Татьяна Торховы, Николай Маныкин и Юрий Назаркин, призеры международных фестивалей братья Владимир и Юрий Мистрюковы.