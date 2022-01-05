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Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок в Дягилеве
В среду, 5 января, Сорокина провела объезд контейнерных площадок на улицах Белякова и Забайкальской.

Елена Сорокина проверила состояние мусорных площадок в Дягилеве. Об этом мэр написала на своей странице «ВКонтакте».

В среду, 5 января, Сорокина провела объезд контейнерных площадок города.

На улице Белякова около дома № 34 расположены шесть контейнеров, площадка обслуживает пять девятиэтажных домов. Глава администрации отметила, что такого количества контейнеров недостаточно. Во дворе дома № 3 контейнеры быстро переполняются даже при ежедневном вывозе мусора. Сорокина поручила префекту Московского района проконтролировать работу регоператора.

Мэр отметила, что на улице Белякова около дома № 4 и на улице Забайкальской во дворе дома № 11 площадки для мусора плохо оборудованы. В апреле 2022 года по этим адресам оборудуют новые контейнерные площадки и увеличат количество баков для мусора. Также Сорокина проверила двор дома № 24 по улице Белякова. Она отметила грязь вокруг контейнерной площадки.

Из всех дворов мусорная площадка была хорошо убрана только во дворе дома № 1 по улице Забайкальской.

«Ситуация во многих дворах схожая. Будем искать решение этого вопроса. Площадки должны не просто отвечать всем требованиям и нормативам, но и выполнять свои непосредственные функции — прежде всего выдерживать нагрузку и удовлетворять потребности жителей видеть перед собой ухоженную, опрятную дворовую территорию», — отметила Елена Сорокина.

Глава администрации также обратила внимание на плохую уборку снега на дорогах и во дворах домов. Она поручила МКУ «УДТ» и управлению ЖКХ выяснить, кто отвечает за эту территорию, и проконтролировать уборку.

«Дирекции благоустройства поручила скорректировать график грейдирования улиц Белякова и Забайкальской, повышенное внимание уделить очистке внутриквартальных проездов. До 7 января выполнить их расчистку, доложить мне о выполнении и предоставить фотоотчет», — заключила Елена Сорокина.