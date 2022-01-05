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Эксперт рассказала о повышении пенсии работавшим в колхозах до 1992 года

Эксперт рассказала о повышении пенсии работавшим в колхозах до 1992 года. Об этом агентству «Прайм» сообщила доктор экономических наук, профессор института мировой экономики и бизнеса РУДН Жанна Голодова.

Голодова отметила, что с 1 января пенсию повысят неработающим пенсионерам, которые до 1992 года трудились в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. При этом стаж должен составлять не менее 30 лет.

Ранее надбавку могли получать только граждане, живущие в сельской местности, теперь надбавка положена и при переезде.

По словам экономиста, в 2022 году планируется три раза индексировать пенсию. Это обусловлено ростом инфляции. Голодова уточнила, что пока неизвестно какой уровень инфляции будет учтен — запланированный или фактический.