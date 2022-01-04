Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Ученые обнаружили на юге Франции новый вариант коронавируса IHU. Исследование опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Ученые обнаружили на юге Франции новый вариант коронавируса IHU. Исследование опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv .

Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе заявили, что у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали нетипичную комбинацию. Новый штамм обозначили B.1.640.2. Его впервые выявили в ноябре у человека, который приехал из Камеруна. Анализ генома содержал 46 мутаций.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали „IHU“ (отсылая к названию нашего университета)», — сообщили специалисты.

Во Франции также распространяется омикрон-штамм, который в начале ноября обнаружили в Ботсване и ЮАР. В последние дни в стране фиксировалось более 200 тысяч заражений коронавирусом за сутки.