\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
-11°
Срд, 05
-7°
Чтв, 06
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 часа назад
240
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
3 385
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
16 861
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
5 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса
Ученые обнаружили на юге Франции новый вариант коронавируса IHU. Исследование опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Ученые обнаружили на юге Франции новый вариант коронавируса IHU. Исследование опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе заявили, что у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали нетипичную комбинацию. Новый штамм обозначили B.1.640.2. Его впервые выявили в ноябре у человека, который приехал из Камеруна. Анализ генома содержал 46 мутаций.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали „IHU“ (отсылая к названию нашего университета)», — сообщили специалисты.

Во Франции также распространяется омикрон-штамм, который в начале ноября обнаружили в Ботсване и ЮАР. В последние дни в стране фиксировалось более 200 тысяч заражений коронавирусом за сутки.