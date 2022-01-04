В Тюменской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области во вторник, 4 января, произошел пожар. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области во вторник, 4 января, произошел пожар. Пострадавших нет, сообщает
Эвакуация с предприятия не проводилась. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили, что на месте работают медики.
Известно, что на НПЗ загорелась установка глубокой переработки мазута. Сообщение о возгорании поступило в 7:42 по московскому времени.
Площадь возгорания составляет 100 кв. м, пожар локализовали.
В городе создали оперативный штаб по тушению пожара. В месте, где находится очаг возгорания, нет нефтяных резервуаров.
Антипинский НПЗ — крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод.