В Тюменской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области во вторник, 4 января, произошел пожар. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области во вторник, 4 января, произошел пожар. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Эвакуация с предприятия не проводилась. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили, что на месте работают медики.

Известно, что на НПЗ загорелась установка глубокой переработки мазута. Сообщение о возгорании поступило в 7:42 по московскому времени.

Площадь возгорания составляет 100 кв. м, пожар локализовали.

В городе создали оперативный штаб по тушению пожара. В месте, где находится очаг возгорания, нет нефтяных резервуаров.

Антипинский НПЗ — крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод.