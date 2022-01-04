В Солотче при катании на квадроцикле погиб молодой человек
В рязанском поселке Солотча 24-летний житель Скопина погиб, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В рязанском поселке Солотча 24-летний житель Скопина погиб, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 3 января в 23:15. По предварительной информации, управляя квадроциклом «СиФорс» без мотошлема, скопинец не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся. В результате происшествия водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.