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В Солотче при катании на квадроцикле погиб молодой человек
В рязанском поселке Солотча 24-летний житель Скопина погиб, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рязанском поселке Солотча 24-летний житель Скопина погиб, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 3 января в 23:15. По предварительной информации, управляя квадроциклом «СиФорс» без мотошлема, скопинец не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся. В результате происшествия водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.