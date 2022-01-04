В Рязанской области еще 13 жителей скончались от коронавируса

Еще 13 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом во вторник, 4 января, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию число жертв болезни составило 2552.

Еще 13 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом во вторник, 4 января, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию число жертв болезни составило 2552.

За сутки зафиксировали 92 случая заражения, всего переболели 61 930 рязанцев. Выздоровели 146 человек, всего — 57 766.

За минувшие сутки в стране выявили 15 903 случаев COVID-19 — это минимум с 17 июня. Умерли 834 пациента.