\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
-11°
Срд, 05
-7°
Чтв, 06
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
10 часов назад
435
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
3 544
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
17 108
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
5 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области еще 13 жителей скончались от коронавируса
Еще 13 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом во вторник, 4 января, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию число жертв болезни составило 2552.

Еще 13 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом во вторник, 4 января, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию число жертв болезни составило 2552.

За сутки зафиксировали 92 случая заражения, всего переболели 61 930 рязанцев. Выздоровели 146 человек, всего — 57 766.

За минувшие сутки в стране выявили 15 903 случаев COVID-19 — это минимум с 17 июня. Умерли 834 пациента.