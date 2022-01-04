В Рязанской области 5 января ожидается до -18 градусов
В Рязанской области в среду, 5 января, температура воздуха ночью составит −18…−13 градусов, днем −7…−2 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 5 января, температура воздуха ночью составит −18…−13 градусов, днем −7…−2 градусов. Прогноз опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем ожидается снег, местами сильный, местами гололед, налипание мокрого снега, метель, снежные заносы. Гололедица.
Ветер южный, 5-10 м/с, днем порывы 12-17 м/с.
Напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение.