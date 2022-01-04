В рязанской больнице произошло короткое замыкание

В городской клинической больнице № 4 Рязани ликвидировали последствия короткого замыкания в помещении для персонала. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.

В городской клинической больнице № 4 Рязани ликвидировали последствия короткого замыкания в помещении для персонала. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.

По информации оперативной группы, в медучреждении в 10:50 4 января произошло короткое замыкание в сестринской комнате на 1 этаже. 35 пациентов временно переведены в другие отделения, пострадавших нет.

Последствия короткого замыкания ликвидированы персоналом.