В Рязани скончалась председатель Октябрьского Совета ветеранов Валентина Грачева

Ушла из жизни председатель Октябрьского Совета ветеранов Валентина Александровна Грачева. Об этом сообщается на сайте рязанской мэрии.

Ушла из жизни председатель Октябрьского Совета ветеранов Валентина Александровна Грачева. Об этом сообщается на сайте рязанской мэрии.

Коллектив администрации выразил глубочайшие соболезнования родным и близким покойной.

Валентина Александровна родилась 16 июля 1956 года в селе Черная Слобода Шацкого района. В 1977 году окончила Рязанский торгово-экономический техникум. Была начальником торгового отдела ООО «Смешторг» в Шацком районе, в 1987 году была переведена на должность директора Шацкого хлебокомбината. С 2006 по 2013 годы занимала должность начальника отдела аренды и имущества в ГНУ ВНИИМС. С 2016 года была председателем Совета ветеранов Октябрьского района на общественных началах.