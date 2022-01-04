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В Рязани 18-летний рецидивист похитил у ребенка мобильный
В Рязани полицейские раскрыли ограбление несовершеннолетней. В полицию поступило заявление от 66-летней пенсионерки, которая сообщила, что неизвестный похитил у ее внучки сотовый телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейские раскрыли ограбление несовершеннолетней. В полицию поступило заявление от 66-летней пенсионерки, которая сообщила, что неизвестный похитил у ее внучки сотовый телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские опросили местных жителей района, где произошло преступление. По описанию внешности он был похож на ранее судимого за грабеж 18-летнего рязанца.

Правоохранители выяснили, что рязанец может находиться в поселке Строитель. Там на улице Качевской они обнаружили и задержали молодого человека.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Также выяснилось, что злоумышленник находится в федеральном розыске. Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) было расследовано и направлено в суд, но от судебных заседаний он уклонялся и был объявлен в розыск. Злоумышленник арестован.