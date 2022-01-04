В нескольких странах зафиксировали вспышки сочетания гриппа и ковида

В Хорватии, Бразилии, Испании, Израиле зафиксировали случаи заражения одновременно гриппом и коронавирусом — флуроной. Об этом сообщает РИА Новости.

В Хорватии, Бразилии, Испании, Израиле зафиксировали случаи заражения одновременно гриппом и коронавирусом — флуроной. Об этом сообщает РИА Новости .

Первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, получивший название «флурона», зарегистрировали 31 декабря в Израиле. Заболевание выявили у роженицы, которая не была привита.

«В Хорватии выявлен первый случай флуроны, человек заражен гриппом и COVID-19. Это осложняет ситуацию — две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые — температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается», — заявила доктор Майер в эфире национального телевидения и добавила, что течение заболевания зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.

В трех штатах Бразилии — Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу — сообщили о случаях положительных тестов как на COVID, так и на грипп. Эксперты говорят, что наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования.