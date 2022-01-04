В Кораблинском районе водитель сбил пешехода из-за привязанной к машине «ватрушки»

В селе Лесуново Кораблинского района молодой человек катал знакомую на привязанном к «Ладе» тюбинге и сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В селе Лесуново Кораблинского района молодой человек катал знакомую на привязанном к «Ладе» тюбинге и сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 3 января, примерно в 15:30. 20-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Лада Веста», нарушил правила перевозки пассажиров, присоединив к своему автомобилю тюбинг. Он перевозил на нем свою знакомую. На повороте произошел занос «ватрушки», и водитель сбил идущую по краю проезжей части 53-летнюю местную жительницу.

В результате происшествия женщина получила травмы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится административное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.

Госавтоинспекция напоминает: привязывать «ватрушку» к автомобилю и перевозить на ней людей смертельно опасно.