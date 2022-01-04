Рязанец украл у сотрудницы магазина банковскую карту и расплатился ею в рюмочной

Сотрудники полиции раскрыли кражу 4500 рублей и банковской карты в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции раскрыли кражу 4500 рублей и банковской карты в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя заведующая магазином, которая сообщила, что на работе у нее пропала сумка с 4500 рублей, а также банковская карта. С нее было списано 3500 рублей.

На вызов немедленно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и оперативники уголовного розыска отдела МВД по Московскому району.

Спустя время женщине стали приходить СМС-оповещения о списании средств в магазинах города. Во время беседы с сотрудниками полиции рязанка сообщила, что ее картой расплатились в палатке по продаже фастфуда. Полицейские направились в палатку, но злоумышленник успел покинуть помещение. Продавцы указали приметы мужчины, который только что совершил покупку, и рассказали, что покупатель отправился в рюмочную через дорогу.

В помещении питейного заведения мужчину задержали. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.