Рязанцев предупредили о метели и снежных заносах
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Оно опубликовано на
«С 18 часов 4 января до 18 часов 5 января днем снег, местами сильный, местами гололед, налипание мокрого снега, метель, снежные заносы. Гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, днем порывы 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
Температура воздуха ночью составит −18…−13 градусов, днем −7…−2 градуса.