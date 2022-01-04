Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, люди с какими группами крови наиболее уязвимы перед COVID-19. По ее словам, люди со II и IV группами крови наиболее подвержены воздействию вируса.

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, люди с какими группами крови наиболее уязвимы перед COVID-19. Об этом сообщает lenta.ru .

По ее словам, люди со II и IV группами крови наиболее подвержены воздействию вируса.

«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — объяснила биолог.

Она добавила, что у этих людей может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.

При этом специалист уточнила, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять.