На Кубани инспектор ДПС погиб после травмы из-за фейерверка

В Краснодарском крае в больнице скончался инспектор ДПС, который получил тяжелую травму в результате попадания фейерверка. Об этом сообщает ГТРК «Кубань».

В Краснодарском крае в больнице скончался инспектор ДПС, который получил тяжелую травму в результате попадания фейерверка. Об этом сообщает ГТРК «Кубань» .

Момент трагедии попал на видео. ЧП произошло в новогоднюю ночь на Кущевском посту ДПС. По предварительным данным, салют запустил казак-дружинник, который тоже был на службе.

Снаряд попал в голову 35-летнему полицейскому, он упал и потерял сознание.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в больницу. У инспектора диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Проводится проверка.