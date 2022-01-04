Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 января

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Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях в новогодние каникулы. Сегодня мы расскажем вам о том, что можно увидеть в нашем городе 5 и 6 января.

В рязанском музыкальном театре продолжаются показы детского спектакля «Новогодний детектив». В рязанском дворце молодежи 6 января зрители увидят спектакль «Новогодняя Жар-птица». В концертном зале Рязанской филармонии 5 января выступит юморист Сергей Дроботенко. В ресторане «Шерри» 6 января состоится сольный концерт Владимира Маркина, автора популярных хитов «Сиреневый туман», «Я готов целовать песок» и многих других.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».