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Через Центральную Россию пройдет циклон «Аннет»
Циклон «Аннет» принесет в Центральную Россию мощный снегопад. В Москве 5 января ожидается 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 сантиметров, снег наибольшей интенсивности пройдет с полудня до 15:00.

Циклон «Аннет» принесет в Центральную Россию мощный снегопад. В Москве 5 января ожидается 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 сантиметров, снег наибольшей интенсивности пройдет с полудня до 15:00. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, маршрут частного циклона по имени «Аннет» будет раскручиваться в системе обширного североатлантического вихря. В Москве небольшие осадки начнут сыпать в темное время суток и продолжатся утром, ночная температура составит минус 7-10 градусов.

«С 9:00 до 11:00 снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000-1500 метров. В период с полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 метров в секунду начнется метель и видимость сократится до 500-1000 метров — именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях», — рассказал Тишковец.

Плотный снег ожидается до 18 часов, видимость улучшится до 1500-2000 метров. Общее количество осадков за световой день составит 20% всей январской нормы.