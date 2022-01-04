Безработного касимовца обвинили в убийстве сожительницы деревянной палкой

Безработному жителю Касимовского района предъявили обвинение в причинении смертельных травм сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Безработному жителю Касимовского района предъявили обвинение в причинении смертельных травм сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Тело 62-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в декабре 2021 года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствие установило, что смертельные травмы женщине нанес деревянной палкой ее сожитель в ходе конфликта на почве ревности.

Подозреваемый — безработный житель Касимовского района 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления против личности. Его задержали и на основании ходатайства следователя заключили под стражу. Мужчине предъявлено обвинение.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.