В рязанском минобре рассказали, в каких районах области школьники питаются бесплатно

В восьми районах Рязанской области двухразовое горячее питание для учеников 1-11 классов полностью бесплатное.

Региональное министерство образования и молодежной политики в ответ на запрос РЗН. инфо сообщило, что в восьми районах Рязанской области двухразовое горячее питание для учеников 1-11 классов полностью бесплатное. Речь идет о Кораблинском, Милославском, Михайловском, Пителинском, Сасовском, Старожиловском, Сапожковском и Ухоловском районах.

Школьники 1-4 классов во всех школах Рязанской области питаются бесплатно за счет федерального, областного или муниципального бюджета. Горячий завтрак или обед им положен один раз в день.

Ученики 5-11 классов во всех районах и городах области, кроме Рязани, также едят бесплатно за счет муниципальных средств.

Сообщается, что в 11 районах области стоимость платных завтраков и обедов с 2021 года не изменилась. Это Александро-Невский, Захаровский, Кадомский, Путятинский, Ряжский, Сараевский, Чучковский, Шацкий, Пронский, Касимовский район и город Скопин.

А в 10 муниципальных образованиях плата за питание школьников увеличилась (Ермишинский, Клепиковский, Рыбновский, Рязанский, Скопинский, Спасский, Шиловский районы, Касимов, Сасово, Рязань).

Ранее сообщалось, что плата за питание в рязанских школах подорожает на полтора рубля. Позже стала известна конкретная стоимость горячих завтраков и обедов.