В рязанских школах увеличили стоимость питания

Питание подорожало с 1 января. Так, стоимость горячего питания для учащихся 5-11 классов увеличилось с 86,99 до 88,33 рублей.

В рязанских школах увеличили стоимость питания. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Питание подорожало с 1 января. Так, стоимость горячего питания для учащихся 5-11 классов увеличилось с 86,99 до 88,33 рублей.

Также поднялись цены на платные завтраки — с 53 до 55 рублей, и обеды — с 53 до 65 рублей.

Кроме того, стоимость бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов увеличилась с 86,99 до 88,33 рублей.

Стоимость питания для льготников, учащихся в 5-11 классов, теперь составляет 96,52 рублей в день на одного ребенка.

Ранее рязанцев предупреждали, что питание в школьных столовых увеличится на полтора рубля.