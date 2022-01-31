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В Рязани сотрудника салона сотовой связи осудят за передачу данных абонентов
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором района направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.

Прокурором Железнодорожного района г. Рязани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя областного центра, обвиняемого в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

По делу установлено, что в ноябре 2020 года молодой человек устроился на работу на должность продавца-консультанта в один из салонов сотовой связи г. Рязани. В силу своего служебного положения он получил доступ к конфиденциальной информации о соединениях между абонентскими устройствами пользователей сотовой связи, которая согласно требованиям действующего законодательства может быть передана третьим лицам только с согласия самих пользователей либо на основании судебного решения.

Желая незаконно получить дополнительный заработок, злоумышленник в январе 2021 года, находясь на рабочем месте, используя свое служебное положение, получил детализации соединений между абонентскими устройствами девяти граждан — пользователей сотовой связи, которые за денежное вознаграждение передал третьему лицу, чем нарушил гарантированное Конституцией Российской Федерации право каждого гражданина на тайну телефонных переговоров и иных сообщений.

Собранные предварительным следствием доказательства явились достаточными для предъявления злоумышленнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 138 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрено наказание от крупного штрафа до 4 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором района направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.