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В Рязани презентовали бренд региона
Демонстрация прошла на площадке культурного пространства «Фабрика».

В Рязани презентовали бренд региона. Демонстрация прошла на площадке культурного пространства «Фабрика».

Бренд представил зампред регионального правительства Артем Никитин. Он пояснил, что сегодня в условиях жесткой рыночной конкуренции для успешного развития любой территории необходим бренд, который будет узнаваем в стране и за рубежом.

«Чтобы нашу область узнавали и уважали внутри страны и за ее пределами. Чтобы к нам росло доверие инвесторов. Чтобы туристы хотели побывать у нас и возвращались к нам вновь и вновь. Чтобы марка „сделано в Рязани“ была абсолютным эталоном качества. А наши товары востребованы на всех рынках», — подчеркнул Артем Никитин.

Он отметил, что возможно субъективен, но вместе с тем считает, что из всех существующих региональных брендов, разработчики рязанского уловили и отразили самую суть Рязани. Зампред выделил ключевую фразу из исследования разработчиков: «Рязань — регион гармонии технологии и природы. Место, где жизнь находится в балансе между драйвом и спокойствием». О Рязани, по мнению зампреда, надо говорить как о регионе непрерывных улучшений и развития. Соответственно, бренд необходим региону и для выстраивания деловых контактов.

«Благодаря использованию бренда улучшается репутация территории, повышается ее имидж и конкурентноспособность. Бренд может выступать надежным защитником абсолютно всех позиций региона. Эффективным механизмом для расширения зон экономического развития и продвижения. Выхода на новые рынки. Успешного экспорта. Привлечения к себе внимания инвесторов и туристов», — рассказал Никитин.

Во время презентации стало известно, что бренд-платформа, доступная для скачивания, появится на Инвестиционном портале Рязанской области в ближайшее время. Пока все желающие могут познакомиться с новым брендбуком по ссылке.

Фото Дмитрия Вороширина и Ивана Ермакова