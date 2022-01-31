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Полицейские поймали 27-летнего рязанца, укравшего из магазина кофе и конфеты
Общая стоимость украденного составила около 4,5 тысяч рублей.

Рязанские полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который украл товары из супермаркета. Подробности в понедельник, 31 января, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в сетевом супермаркете на площади Димитрова. Представитель магазина позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный молодой человек прошел мимо кассы с корзиной, наполненной продуктами.

Прибывшие патрульные по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний ранее судимы за кражу, мошенничество и грабеж рязанец. На этот раз мужчина украл три банки кофе, семь коробок конфет, восемь плиток шоколада и 15 шоколадных наборов на общую сумму около 4,5 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.