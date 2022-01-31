Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Южной окружной
ДТП произошло около 19:50 30 января на 185-м километре трассы М5. 70-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Renault Megan под управлением 36-летней рязанки.
Появились фото с места ДТП на Южной окружной в Рязани, в котором погибла 72-летняя женщина. Снимки опубликованы в соцсети.
ДТП произошло около 19:50 30 января на 185-м километре трассы М5. 70-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Renault Megan под управлением 36-летней рязанки.
На месте скончалась 72-летняя пассажирка Lada.
Уточняются обстоятельства ДТП.