В ДТП на трассе М5 в Рязани погибла 72-летняя женщина

В аварии, которая произошла в воскресенье, 30 января, на трассе М5 «Урал», погибла 72-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В аварии, которая произошла в воскресенье, 30 января, на трассе М5 «Урал», погибла 72-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 19:50 на 185-м километре автодороги М5, 70-летний водитель «Лада Гранта», по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Renault Megan под управлением 36-летней рязанки.

В результате происшествия 72-летняя пассажирка «Гранты» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водители обоих автомобилей получили травмы, их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее фото с места аварии прислали РЗН. инфо очевидцы.