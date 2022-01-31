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Названа причина смерти режиссера Виктора Мережко
Народный артист скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения после перенесенного коронавируса. Об этом в понедельник, 31 января, в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала его дочь Мария.

Дочь артиста рассказала, что в декабре ее отец серьезно заболел, но от вызова врачей и госпитализации он отказался. Дочь подозревает, что он мог заболеть коронавирусом, так как периодически задыхался, но старался скрыть недуг.

«Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением», — объяснила она.

Когда состояние Мережко постепенно ухудшалось, его сын отвез отца на К. Т. Там выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Врачам удалось восстановить состояние артиста, однако после этого у него отнялась нога и ему провели операцию под общим наркозом. Со слов дочери Мережко, после этого режиссер не смог восстановиться и скончался спустя неделю после операции.

Ранее стало известно, что Мережко умер на 85-м году жизни.