Как рязанские чиновники боролись с последствиями снегопадов?

О том, к чему приводит пассивность рязанских коммунальщиков и почему чиновники проигрывают битву со снегом, читайте в разделе «Публикации».

Накрывшие Рязань почти месяц назад снегопады застали врасплох местных коммунальщиков. Жалобы на их бездействие наполнили соцсети.

Буквально за несколько дней дворы, внутриквартальные дороги и платные парковки стали труднопроходимыми для людей и автомобилей.

Чиновники в рамках своих возможностей попытались отреагировать на высказанные претензии. Мэр Сорокина взялась за лопату, начальник госжилинспекции Шмидт объявил о миллионных штрафах для нерадивых управляющих компаний, губернатор Любимов пригрозил подчиненным увольнением и позвонил дворнику, чтобы понять суть проблемы изнутри

О том, к чему приводит пассивность рязанских коммунальщиков и почему чиновники проигрывают битву со снегом, читайте в разделе «Публикации».