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Жители дома в Недостоеве остались без света из-за сгоревшего электросчетчика
Жители многоэтажки в рязанском районе Недостоево остались без света из-за сгоревшего счетчика. Об этом они сообщили в соцсетях.

Жители многоэтажки в рязанском районе Недостоево остались без света из-за сгоревшего счетчика. Об этом они сообщили в соцсетях.

По словам местной жительницы, больше месяца жители трех домов пытаются бороться с бездействием управляющей компании РСУ 2.

«Снег не чистится, крыши текут… Точка кипения наступила. Мне „посчастливилось“ проживать в одном из этих домов. Сегодня ночью из-за течи крыши у одной из квартир полностью сгорела щитовая. Дом остался без света. Сегодня пришел электрик РСУ 2, посмотрел и сказал, что могли сгореть. Его он сделать не смог. По итогу, чтобы весь дом не сидел без света, он отключил счетчик, а в квартиру, у которой он сгорел, провел свет напрямую, — рассказала автор поста. — А я повторюсь, что вода с крыши продолжает течь в квартире. Мы звонили в аварийную службу города, но там нам ответили, что помочь ничем не могут, потому что давно нет договора с РСУ 2 на обслуживание. Связи ни с кем нет. Диспетчер РСУ 2 отвечает, что сегодня воскресенье и по нашей проблеме придут завтра. Остается только надеяться и верить, чтобы ночью не было пожара!»