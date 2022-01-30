Житель Москвы признался в убийстве и расчленении супруги

Москвич 11 января заявил о пропаже жены, а позже признался в ее убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Москвич 11 января заявил о пропаже жены, а позже признался в ее убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что 11 января мужчина пришел в полицию и заявил, что его 30-летняя жена исчезла. Он описал внешность женщины и пояснил, что она ушла из дома еще 30 августа.

По информации источника, на днях он сознался в преступлении и заявил, что расчленил тело жены, а останки выбросил. При этом позже он отказался от своих показаний.

Мужчину задержали. Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства.