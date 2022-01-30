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За сутки 603 жителя Рязанской области заразились коронавирусом
В Рязанской области зафиксировали 603 новых случая коронавируса. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает федеральный оперштаб. Госпитализировали 16 человек.

В Рязанской области зафиксировали 603 новых случая коронавируса. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает федеральный оперштаб. Госпитализировали 16 человек.

Всего за время пандемии СOVID-19 заболели 66 760 человек.

За сутки скончались восемь рязанцев, выздоровели 45. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 2859 жителей области, вылечились 58 405 рязанцев.

Российские врачи госпитализировали за сутки 9883 человека с COVID-19. Выявлено 121 228 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 617 пациентов. Распространение омикрон-штамма коронавируса фиксируется в 82 российских регионах.