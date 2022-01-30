В Рязанской области 31 января прогнозируют мокрый снег
В Рязанской области в понедельник, 31 января, ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 31 января, ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −7…−2 градуса, днем −3…+2 градуса.