В Рязани откроют четыре пункта для бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

С 31 января по поручению губернатора Николая Любимова в Рязани откроются четыре пункта для прохождения горожанами экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом сообщили в центре бережливого производства.

С 31 января по поручению губернатора Николая Любимова в Рязани откроются четыре пункта для прохождения горожанами экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом сообщили в центре бережливого производства.

Работу пунктов организуют специалисты центра бережливого производства и минздрава области при поддержке МЧС и администрации Рязани.

Предполагается, что людей в пунктах экспресс-тестирования будут принимать до тех пор, пока в городе не зафиксируют спад заболеваемости.

Пункты будут работать на площади Победы у Муниципального культурного центра, у территориального отдела ЗАГС № 1 на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» в районе Дашково-Песочни и у ТРК «Полетаевский» в Горроще.

Обслуживать пациентов будет медперсонал поликлиник, работающих в соответствующих районах города. На прием каждого пришедшего на тестирование будет уходить в среднем 7-10 минут. Экспресс-тестирование будет бесплатным и без предварительной записи. Для его прохождения необходимо предоставить паспорт и СНИЛС.

Время работы всех центров — с 10:00 до 16:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.