В Москве школьница выпала из окна 22-го этажа и выжила

В Москве подросток выпал из окна 22-го этажа. Несчастный случай произошел во время вечеринки, девочка выжила, сообщает РИА Новости.

В Москве подросток выпал из окна 22-го этажа. Несчастный случай произошел во время вечеринки в доме на Загорьевской улице, девочка выжила, сообщает РИА Новости.

По данным источника в правоохранительных органах, она не получила тяжелых травм.

«Упала в сугроб, тяжкого вреда здоровью не получила, обошлось царапинами и сотрясением мозга», — отметил источник.

Он добавил, что девочка была в состоянии алкогольного опьянения.

За состоянием подростка наблюдают медики, ведется проверка. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что держит на контроле ситуацию с выпавшей из окна девочкой, ее жизни ничего не угрожает.