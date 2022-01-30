В ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Сасовском районе пострадал 20-летний водитель

В Сасовском районе в результате серьезной аварии пострадал 20-летний водитель. ДТП произошло в субботу, 29 января, примерно в 11:45, на 37-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.