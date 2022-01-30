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В ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Сасовском районе пострадал 20-летний водитель
В Сасовском районе в результате серьезной аварии пострадал 20-летний водитель. ДТП произошло в субботу, 29 января, примерно в 11:45, на 37-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сасовском районе в результате серьезной аварии пострадал 20-летний водитель. ДТП произошло в субботу, 29 января, примерно в 11:45, на 37-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Столкнулись автомобили Skoda Octavia и «Лада Приора». После удара «Приора» перевернулась.

В результате происшествия ее 20-летний водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео и фото с места происшествия.