В ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Сасовском районе пострадал 20-летний водитель
В Сасовском районе в результате серьезной аварии пострадал 20-летний водитель. ДТП произошло в субботу, 29 января, примерно в 11:45, на 37-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Сасовском районе в результате серьезной аварии пострадал 20-летний водитель. ДТП произошло в субботу, 29 января, примерно в 11:45, на 37-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Столкнулись автомобили Skoda Octavia и «Лада Приора». После удара «Приора» перевернулась.
В результате происшествия ее 20-летний водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео и фото с места происшествия.