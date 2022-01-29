В Сасовском районе перевернулась легковушка

В Сасовском районе в результате аварии опрокинулся легковой автомобиль. Видео и фото с места ДТП опубликовано в соцсетях в субботу, 29 января.

В Сасовском районе в результате аварии опрокинулся легковой автомобиль. Видео и фото с места ДТП опубликовано в соцсетях в субботу, 29 января.

По словам очевидцев, авария произошла у села Саблино, в сторону Шацка. Столкнулись две легковушки, после чего одна из них перевернулась.

По предварительным данным, погибших в аварии нет. Пострадал водитель опрокинувшейся машины.

Выясняются подробности случившегося.