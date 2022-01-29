В Сасовском районе перевернулась легковушка
В Сасовском районе в результате аварии опрокинулся легковой автомобиль. Видео и фото с места ДТП опубликовано в соцсетях в субботу, 29 января.
В Сасовском районе в результате аварии опрокинулся легковой автомобиль. Видео и фото с места ДТП опубликовано в
По словам очевидцев, авария произошла у села Саблино, в сторону Шацка. Столкнулись две легковушки, после чего одна из них перевернулась.
По предварительным данным, погибших в аварии нет. Пострадал водитель опрокинувшейся машины.
Выясняются подробности случившегося.