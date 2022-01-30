В Центральной России ожидается аномально теплая погода

Теплая погода прогнозируется в России в ближайшие пять дней. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Теплая погода прогнозируется в России в ближайшие пять дней. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Температура ожидается выше нормы на 4-12 градусов в европейской части страны, на 8-16 градусов — в азиатской.

«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные», — прокомментировал Вильфанд.

По его словам, с 3 февраля в регионах стране потеплеет еще сильнее. На востоке европейской части страны температурные аномалии достигнут 8-12 градусов, на азиатской — до 16 градусов.

Напомним, в Рязанской области в воскресенье, 30 января, ожидается небольшой снег. Температура воздуха по области ночью составит −9…−4 градусов, днем −6…−1 градус.