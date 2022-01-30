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Ушла из жизни создательница Чебурашки Майя Бузинова
В воскресенье, 30 января, скончалась мультипликатор Майя Бузинова. Ей было 92 года. О смерти аниматора сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 30 января, скончалась мультипликатор Майя Бузинова. Ей было 92 года. О смерти аниматора сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

Майя Бузинова родилась в 1929 году. С 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище имени Калинина. С 1956 по 1977 год работала на киностудии «Союзмультфильм».

Мультипликатор принимала участие в создании мультфильма «Чебурашка».

«Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа — от нее, „от Майечки“», — написал Капков.

Бузинова работала над мультфильмами «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном» и другими.

С мужем Иосифом Доукшей работала в качестве режиссера таких мультфильмов, как «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика».