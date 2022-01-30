Три человека пострадали при столкновении легковушек на улице Западной

В Рязани в воскресенье, 30 января, на улице Западной столкнулись два автомобиля. Пострадали трое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в воскресенье, 30 января, на улице Западной столкнулись два автомобиля. Пострадали трое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 19:15, вблизи дома 6а на улице Западной. 39-летний рязанец на Renault Logan, по предварительной информации, поворачивая налево, не предоставил преимущество проезда и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 30-летнего рязанца. В результате происшествия травмы получили водители обоих автомобилей и 40-летняя пассажирка Hyundai. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются. Напомним, ранее фото с места аварии прислали очевидцы.