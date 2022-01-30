Стали известны подробности исчезновения и убийства женщины в Москве

СМИ опубликовали подробности истории с исчезновением и убийством матери шестилетнего ребенка в Москве. Женщина была мертва с 31 августа прошлого года, все это время муж разыгрывал историю с ее отъездом в Дубай, сообщает «Экспресс газета».

СМИ опубликовали подробности истории с исчезновением и убийством матери шестилетнего ребенка в Москве. Женщина была мертва с 31 августа прошлого года, все это время муж разыгрывал историю с ее отъездом в Дубай, сообщает «Экспресс газета».

По данным издания, замначальника отдела по договорной работе Московского метрополитена написал заявление о пропаже жены в полицию сразу после новогодних праздников — 10 января. По словам 37-летнего мужчины, женщина еще 31 августа уехала в Дубай и не вернулась. Затем она якобы отправилась с подругами в путешествие на корабле в Африку, а с мужем все это время общалась с помощью Instagram.

«14 декабря моя жена написала мне, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли… Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном ее местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию», — рассказал полиции мужчина.

Правоохранители выяснили, что пропавшая женщина не пересекала границу и не покупала билеты, а 31 августа отец отвез маленькую дочь на два дня к другу. Все это время телефон жены хранился у мужа.

Соседи подтвердили, что он в эти дни был дома и выносил из своей квартиры большие мусорные мешки. Друзья пропавшей рассказали, что она не общалась в Instagram. Кроме того, стиль этих сообщений ей не свойственен. Следователи захотели осмотреть квартиру, где жили супруги, но выяснилось, что недвижимость и машину муж продал.

Работник метрополитена сознался, что убил жену во время бытовой ссоры. Ее тело он расчленил, вынес из дома в мусорных мешках и выбросил в реку. Останки женщины пока не нашли.

Частный детектив Екатерина Шумякина отметила сходство этой истории с исчезновением рязанки Елены Логуновой. Свое мнение она выразила в Instagram.

«Внезапно перешедшего в разряд обвиняемых… В истории Лены будет так же. Уверена. К сожалению», — написала Шумякина.

По ее словам, московские следователи обязательно доведут дело до логического конца.