Российских водителей предупредили об особых зимних штрафах

Юрист Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм» о штрафах, о которых следует помнить автомобилистам в зимний период. Он отметил, что чаще всего водители попадают в ситуацию, когда на государственный регистрационный знак налипает снег, и он не читается.

Юрист Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм» о штрафах, о которых следует помнить автомобилистам в зимний период.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» отметил, что чаще всего водители попадают в ситуацию, когда на государственный регистрационный знак налипает снег, и он не читается.

По словам Миронова, зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к таким водителям и ограничиваются замечанием, что соответствует ч.1 ст. 12.2 Кодекса об административных нарушениях.

Однако той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

«А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное — наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — добавил Миронов.

Юрист подчеркнул, что следует относиться внимательно к техническому состоянию машины. Чтобы не получить штраф в размере 500 рублей, надо следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя и за чистотой на внешних световых приборах.