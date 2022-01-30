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На Центральную Россию надвигается снежный циклон «Надя»
В ближайшие двое суток циклон «Надя» принесет в Москву 25% месячной нормы осадков. Сугробы впервые достигнут почти рекордных полуметра, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшие двое суток циклон «Надя» принесет в Москву 25% месячной нормы осадков. Сугробы впервые достигнут почти рекордных полуметра, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, североатлантический циклон «Надя» уже вечером в воскресенье накроет Центральную Россию снеговыми тучами.

«В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом столичный регион — за 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра», — отметил Тишковец.

Ожидается, что в ночь на вторник снегопады в Москве усилятся. По словам синоптика, за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков — четверть от месячной нормы. В итоге сугробы в столице вырастут до 50-52 сантиметров, что близко к рекордному 1956 году, когда высота снежного покрова составляла 56 сантиметров.

При этом на 31 января будет, наоборот, не по сезону довольно тепло, добавил Тишковец: «Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов».