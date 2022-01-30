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Минтранс прокомментировал идею запустить в Рязани электричку
Региональный минтранс ответил на вопрос рязанца о том, планируется ли запуск городской электрички. Комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова.

Региональный минтранс ответил на вопрос рязанца о том, планируется ли запуск городской электрички. Комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

«Здорово было бы снова запустить городскую электричку, либо сквозную от агломераций Рыбное — Лесок (или еще дальше). Очень неудобно, когда на Рязани-1 электричка останавливается и дальше не идет. Сейчас этот проект был бы самым лучшим решением, чтобы добраться с окраин до центра и не стоять в пробках. Недостоево, Канищево, Дягилево, центр и Лесок будут быстрее добираться до дома и не стоять в пробках. Подвоз людей к станциям сделать не проблема», — написал житель Рязани.

В минтрансе ответили, что подобный проект хотели реализовать несколько лет назад. Поезда курсировали между станциями Дягилево и Лесок, посадка и высадка пассажиров была организована на существующих остановках пригородных поездов.

«Тестовый период с апреля по июнь 2009 года показал, что для успешной реализации проекта потребуются большие вложения в городскую инфраструктуру: строительство транспортно-пересадочных узлов и приобретение железнодорожного подвижного состава. Важна также пропускная возможность существующей железнодорожной линии. Поэтому в настоящее время проект городского внеуличного рельсового транспорта не рассматривается», — говорится в сообщении минтранса.